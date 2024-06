Nouvelle soirée Bruce Willis sur M6 jeudi 6 juin 2024 avec "Die Hard : Belle journée pour mourir"

Jeudi 6 juin 2024 à partir de 21:10, M6 proposera une soirée Bruce Willis avec la rediffusion des films "Die Hard : Belle journée pour mourir" et "Die Hard 4 : retour en enfer ".

21:10 Die Hard : Belle journée pour mourir

John McClane apprend que son fils, Jack, est emprisonné à Moscou, en attente d'un procès, et prend le premier avion pour lui venir en aide. Il ne lui a pas parlé depuis trois ans et ignore complètement que ce dernier est devenu un agent infiltré de la CIA.

Il est en mission secrète en Russie pour récupérer un document susceptible de freiner l'ascension de Viktor Chagarin, un éminent politicien russe qui brigue le ministère de l'Intérieur. Pour ce faire, il doit faire libérer Yuri Komarov, prisonnier politique et ex-partenaire de Viktor, à l'origine de ce dossier. En effet, lui seul connaît son emplacement...

22:55 Die Hard 4 - Retour en enfer

Des hackers s'attaquent aux différentes infrastructures des États-Unis dans le but d'entamer une liquidation des biens américains.

L'attaque débute par la coupure des communications et le piratage du système informatique du FBI. Les cybercriminels s'en prennent ensuite aux marchés boursiers, et pour finir, ils sabotent les installations électriques et de gaz.

Leur plan, savamment orchestré, va être chamboulé par l'intervention impromptue du lieutenant de police John McClane. Il est accompagné par Matt Farrell, un jeune hacker (et cryptographe) qu'il était chargé d'arrêter.