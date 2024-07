"Working Girl" avec Melanie Griffith et Harrison Ford à revoir sur ARTE dimanche 14 juillet 2024

Dimanche 14 juillet 2024 à 21:00, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Working Girl", une comédie romantique aux allures de conte féministe, avec Melanie Griffith et Harrison Ford.

L'histoire en quelques lignes...

Secrétaire dans une société de courtage à New York, Tess ne manque pas d’ambition. Malgré le machisme de ses supérieurs, elle aspire à un poste à la hauteur de son intelligence. Finalement engagée dans un bureau 100 % féminin, elle voit dans sa nouvelle patronne, qui enfin semble la considérer, une chance de s’élever socialement.

Lorsque Katherine se casse la jambe au ski, Tess découvre avec désarroi que cette dernière lui vole ses idées et les vend comme les siennes. Profitant de son absence, Tess se fait passer pour sa cheffe et se lance avec ruse dans le monde des affaires. Elle fait alors la connaissance de Jack Trainer, qui voit en elle plus qu’une brillante collaboratrice…

Conte de fées moderne

À Wall Street, quand on veut, on peut, et que l’on soit un homme ou une femme n'a aucune importance. C’est en tout cas la morale de ce conte de fées moderne de Mike Nichols (Le lauréat, Qui a peur de Virginia Woolf ?), emmené par Melanie Griffith, Harrison Ford et Sigourney Weaver – parfaite en mentor cynique et avide de pouvoir.

Douce et jolie, Tess est sans cesse ramenée à sa condition d’assistante, seulement bonne à sourire et à apporter les cafés. Il lui faudra user de toute sa sagacité, son audace et sa sincérité, jusqu’ici empêchées par le sexisme et la cupidité du monde des affaires, pour réaliser le rêve américain de la self-made-woman.

Portée par un casting décoiffant – en ligne avec la mode capillaire en vogue dans les années 1980 –, cette comédie romantique, avec son message féministe, a connu à sa sortie un succès critique et commercial.