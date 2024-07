"Un prof pas comme les autres" à revoir sur W9 dimanche 14 juillet 2024 (vidéo)

Dimanche 14 juillet 2024 à 21:10, W9 vous proposera de voir ou de revoir "Un prof pas comme les autres", une comédie allemande réalisée par Bora Dagtekin, sortie en 2013.

L'histoire en quelques lignes...

Le braqueur de banque Zeki Müller (Elyas M'Barek) sort de prison où il n'est resté que treize mois parce que les autorités n'ont pas pu retrouver le magot. C'est sa copine Charlie (Jana Pallaske), à laquelle il rend visite dans son strip club, qui l'a enterré pour lui à côté d'un chantier.

Zeki compte bien déterrer le magot au plus vite car il doit de l'argent à Attila (Erdal Yıldız), qui est plutôt agressif. Quand il se rend sur les lieux, il s'aperçoit que le gymnase de l'école Goethe a été construit juste au-dessus de la cachette.

Zeki décide alors de se faire engager comme concierge à l'école le jour pour pouvoir aller au sous-sol la nuit et y creuser un tunnel pour récupérer son magot. Peu de temps après, il cause un quiproquo pour faire fuir les autres candidats et est engagé temporairement comme professeur par la directrice Gudrun Gerster (Katja Riemann).