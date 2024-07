"Le gendarme en balade" à revoir sur M6 vendredi 2 août 2024 (vidéo)

Vendredi 2 août 2024, M6 poursuivra son cycle du "Gendarme de Saint-Tropez" avec la diffusion, à 21:10, du 4ème volet : "Le gendarme en balade" sorti au cinéma en 1970.

L'histoire en quelques lignes...

Le maréchal des logis chef Cruchot a été mis à la retraite comme tous les membres de la brigade, remplacés par une équipe plus jeune et aux méthodes plus modernes.

Six mois plus tard, Cruchot s'ennuie ferme à la retraite dans le château de son épouse, pourtant débordante d'attention à son égard pour le sortir de sa morosité : promenades à cheval, système de surveillance ultra-sophistiqué de la propriété n'obéissant qu'à ses ordres, visite du curé… Rien n'y fait, même le lavage de la voiture qu'il revendique de faire.

Lors d'une visite inopinée, l'ex-adjudant Gerber et sa femme, pris au départ pour des intrus, tombent dans une ancienne oubliette grâce au fameux système de détection radar offert par Josépha. Cruchot montre alors à Gerber son musée-souvenir, ils évoquent leur passé révolu à la gendarmerie de Saint-Tropez. Puis ils reçoivent un vieux compagnon de service, le gendarme Merlot, qui leur apprend que Fougasse est devenu amnésique et réside dans une maison de repos pour gendarmes, la Pinsonnière.

Cruchot reconstitue alors sa brigade et emmène l'amnésique à la chasse aux nudistes, comme autrefois…