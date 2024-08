"Le gendarme et les gendarmettes" à revoir sur M6 vendredi 9 août 2024 (vidéo)

Vendredi 9 août 2024, M6 poursuivra son cycle du "Gendarme de Saint-Tropez" avec la diffusion, à 21:10, du 6ème volet : "Le gendarme et les gendarmettes" sorti au cinéma en 1982.

L'histoire en quelques lignes...

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emménage dans des locaux flambant neufs dotés d'un ordinateur surpuissant capable de répondre à toutes les questions — un essai sur le nom de Ludovic Cruchot livre une suite d'informations précises et de secrets embarrassants sur lui...

Le colonel annonce confier à la brigade, à titre expérimental, la formation de quatre jeunes femmes en uniforme. Les gendarmes, ravis, sont curieux de découvrir ces nouvelles collègues potentiellement séduisantes. L'adjudant Gerber et son subordonné Cruchot partent les chercher à la gare d'Hyères, mais rentrent bredouilles. Ils les découvrent avec surprise à leur retour à la gendarmerie où elles sont chouchoutées par les gendarmes énamourés. Gerber et Cruchot font leurs présentations avec les jeunes recrues — Christine Rocourt, Marianne Bonnet, Isabelle Leroy, et, venue d'Afrique, Yo Macumba — et tombent à leur tour sous le charme. Germaine et Josépha, leurs épouses, reviennent alors d’une sortie shopping et sont scandalisées par le manège de leurs maris !

Une nuit, Isabelle Leroy, suivant un énigmatique message anonyme, se rend seule sur une plage et y est enlevée. Marianne Bonnet disparaît à son tour, alors qu'elle faisait la circulation à un carrefour. Leurs ravisseurs les séquestrent dans le yacht Albacora, mouillant dans le golfe de Saint-Tropez. Le commanditaire, criminel handicapé autodésigné « Le Cerveau », se fait passer pour un maniaque dans une lettre à la gendarmerie pour cacher ses véritables motivations.

Déjà dévasté par ces enlèvements, l'adjudant Gerber reçoit une visite du colonel qui lui annonce, de surcroît, la venue du ministre à la fin de la semaine, pour inspecter l'immersion des jeunes femmes au sein de la brigade...

La soirée se poursuivra à 22:25 sur M6 avec la diffusion du 5ème volet (sorti après le 6ème au cinéma) : "Le gendarme et les extra-terrestres".