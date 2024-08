"Le gendarme et les extra-terrestres" à revoir sur M6 vendredi 9 août 2024 (vidéo)

Vendredi 9 août 2024, M6 achèvera son cycle du "Gendarme de Saint-Tropez" avec la diffusion, à 22:25, du dernier volet : "Le gendarme et les extra-terrestres" sorti au cinéma en 1979.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'ils sont en patrouille dans l'arrière pays tropézien, Cruchot et un nouveau nommé Beaupied tombent en panne. S'étant éloigné de la route, Beaupied aperçoit une soucoupe volante posée dans une clairière, mais personne ne le prend au sérieux. La presse saisit l'information et envahit la cité balnéaire.

Cruchot et Gerber repartent sur le même chemin, l'incident de la panne se produit à nouveau et cette fois-ci Cruchot voit la soucoupe à son tour. En outre, le soir venu, un extraterrestre entre en contact avec Beaupied puis Cruchot pour énoncer leurs intentions prétendument pacifiques. À cette occasion, Cruchot découvre que les extraterrestres "sonnent creux" et qu'ils boivent de l'huile.

Cruchot moleste Gerber et le colonel en les prenant pour des extraterrestres et est mis aux arrêts. Il s'échappe et se réfugie dans le couvent de la mère supérieure Marie Clotilde où, déguisé en religieuse, il sème la zizanie. Il s'enfuit à nouveau et décide de traquer les extraterrestres afin de rechercher une preuve de leur existence à présenter à ses supérieurs...