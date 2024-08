Hommage à Alain Delon : C8 rediffuse "Le cercle rouge" et "Soleil rouge" mercredi 21 août 2024 (vidéo)

Mercredi 21 août 2024 à partir de 21:10, C8 rendra hommage à Alain Delon, décédé le 18 août dernier, avec la diffusion de deux films : "Le cercle rouge" et "Soleil rouge".

21:10 "Le cercle rouge"

Après cinq ans d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de Marseille, Corey (Alain Delon) est sur le point de bénéficier d'une libération anticipée pour conduite exemplaire. La veille de sa sortie, le gardien-chef de la prison lui propose une affaire conçue par un autre détenu, mourant. D'abord méfiant, Corey accepte de reprendre ce plan à son compte.

Sitôt libre, Corey rend visite à son ancien comparse, un nommé Rico, caïd enrichi, devenu amant de sa petite amie, qui lui est resté redevable car Corey ne l'a jamais dénoncé.

Peu disposé à perdre du temps, Corey contraint le malfrat à lui ouvrir son coffre et rafle l'épaisse liasse d'argent liquide qui se trouvait à l'intérieur, butin plus sûr que le chèque qui lui avait d'abord été proposé. Humilié et amer, Rico dépêche deux de ses sbires aux trousses de Corey.

Pendant ce temps, un malfrat du nom de Vogel (Gian Maria Volonté) est escorté par le commissaire principal François Mattei (Bourvil) de Marseille à Paris par le train de nuit.

Malgré la vigilance du policier, Vogel réussit à s'évader en sautant par la fenêtre du train en marche lors de la traversée d'une zone boisée en Bourgogne. Il parvient à échapper aux coups de feu du commissaire ainsi qu'aux battues des gendarmes pourtant accompagnés de leurs chiens.

Au terme d'une harassante fuite à pied et surpris par une tempête de neige, le fugitif s'arrête devant un restaurant de bord de route et se glisse dans le premier coffre non verrouillé d'une voiture, qui se trouve être celle de Corey. Ce dernier, qui a entendu à la radio un flash au sujet de l'évasion au cours de son repas, fait mine de n'avoir rien remarqué de la scène et reprend tranquillement sa route. Quelques kilomètres plus loin, parvenu dans un endroit isolé, en plein milieu d'un champ boueux, il signifie à Vogel qu'il peut sortir du coffre de la voiture.

Les deux hommes décident de s'associer dans un gros coup : le casse d'une bijouterie située place Vendôme...

23:20 "Soleil rouge"

Au printemps 1870, en Arizona, un ambassadeur japonais accompagné de deux samourais, Kuroda et Namuro, se rend à Washington à bord d'un wagon privé pour prendre ses fonctions. Il est chargé de remettre au Président des États-Unis, de la part de l'Empereur du Japon, un sabre de samouraï de grande valeur.

Dans ce même train voyage une redoutable bande de hors-la-loi, commandée par Link et son second Gauche, qui projettent d'attaquer le wagon postal. Les bandits s'emparent de l'or, mais Link et Gauche volent également le sabre, après avoir tué Namuro. Gauche, convoitant pour lui seul le chargement d'or, fait tirer sur Link par ses complices.

Après le départ des bandits, Kuroda retrouve celui-ci gravement blessé. Il le soigne dans l'espoir qu'il l'aidera à retrouver la bande. Le samouraï est en effet chargé par son ambassadeur de retrouver le sabre sous 7 jours, sans quoi il devra se faire hara-kiri. Les deux hommes décident de poursuivre à pied et sans armes à feu les bandits à travers le désert...