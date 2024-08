"Les profs 2" avec Kev Adams à revoir sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 25 août 2024 (vidéo)

À voir ou à revoir dans Ciné Dimanche sur TF1 ce 25 août 2024 à 21:10, "Les profs 2", un film écrit et réalisé par Pierre-François Martin-Laval, sorti en 2015 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Les profs sont enlevés par les services secrets britanniques, sur ordre de la reine, pour enseigner à sa petite-fille Vivienne dans le meilleur lycée du Royaume-Uni afin que cette dernière devienne un digne successeur de la monarchie britannique.

Les profs débarquent donc à Haorwthfulss, une université des plus prestigieuses du royaume, et y amènent Boulard. Ce dernier fait, alors, la connaissance de Vivienne et découvre qu'elle est encore pire que lui côté scolaire.

Une course débute alors entre eux pour savoir qui est le pire élève.

Avec : Kev Adams (Boulard), Isabelle Nanty (Gladys), Didier Bourdon (Cutiro / Tirocu), Pierre-François Martin-Laval (Antoine Polochon), Arnaud Ducret (Eric), Stefi Celma (Amina)