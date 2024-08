Inédit "Les meilleures" de Marion Desseigne-Ravel diffusé sur Culturebox samedi 31 août 2024 (vidéo)

Samedi 31 août 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Les meilleures", un film réalisé par Marion Desseigne-Ravel, sorti en 2021 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une ville à la périphérie de Paris, Nedjma passe le plus clair de son temps à refaire le monde et la vie du quartier avec ses meilleures amies.

Elle croise bientôt le parcours de Zina, qui appartient à un autre groupe de filles. Une tension éclate entre les bandes et les amies de Nedjma veulent jouer un mauvais tour à Zina. La situation ne tourne pas comme prévu et Zina et Nedjma se retrouvent seules.

Mue par une impulsion subite, Nedjma embrasse Zina avant de s'enfuir en courant, profondément troublée par son geste. Zina lui écrit peu de temps après.

Avec : Lina El Arabi, Mahia Zrouki et Tasnim Jamlaoui.