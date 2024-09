"La chute du président" avec Gerard Butler et Morgan Freeman à revoir sur TF1 dimanche 22 septembre 2024

Dimanche 22 septembre 2024 à 21:10, TF1 rediffusera "La chute du président", un film sorti en 2019 avec Gerard Butler et Morgan Freeman.

L'histoire en quelques lignes...

L'agent du Secret Service Mike Banning combat violemment des soldats d'élite, dans un centre d'entraînement opéré par la société paramilitaire Salient Global, qui appartient à son ex-collègue des forces spéciales et ami Wade Jennings. Par ailleurs, Banning cache à son entourage qu'il souffre de migraines, d'insomnie et de maux de dos et consulte plusieurs médecins pour les traiter.

Plus tard, il accompagne le Président des États-Unis, Alan Trumbull, à une partie de pêche sur une rivière. Sur le bateau de pêche, lorsque ses douleurs l'empêchent de poursuivre son travail, il demande à être remplacé par un collègue. Près de la rive, Banning aperçoit un essaim se diriger vers le site et comprend qu'il s'agit de drones. Malgré l'importance du dispositif de sécurité, les hommes sur place sont tués, sauf Banning et Trumbull, ce dernier devant la vie au premier.

Mike Banning est accusé d'être le commanditaire de cette tentative de meurtre sur le président américain. Traqué par le FBI, Mike va devoir se défendre et surtout, découvrir qui veut réellement au Président.