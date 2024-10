Le film "Habemus papam" avec Michel Piccoli à revoir sur ARTE mercredi 16 octobre 2024 (vidéo)

Fraîchement élu pape, le cardinal Melville est pris de panique. Entre farce et mélancolie, une réflexion savoureuse sur la liberté et le devoir, avec un immense Michel Piccoli à revoir sur ARTE mercredi 16 octobre 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À la mort du souverain pontife, le conclave se réunit pour désigner son successeur. Alors qu'aucun des favoris ne parvient à se détacher, c'est le Français Melville qui finit par s’imposer. Mais au moment de se présenter au monde place Saint-Pierre, l'élu, saisi de panique, pousse un cri déchirant avant de fuir, laissant la foule des dévots médusée.

Un psychanalyste réputé, appelé à la rescousse, expédie le prélat déboussolé chez sa consœur et ex-épouse. Cadenassé au Vatican tant que le visage du nouveau pape n'aura pas été révélé, le professeur improvise un tournoi de volley avec les cardinaux. Pendant ce temps, Melville, conduit dans Rome pour sa consultation, en profite pour fuguer...

Temps suspendu

Si la renonciation de Benoît XV, en 2013, lui a conféré une dimension prophétique, Habemus papam déborde le cadre religieux pour toucher à l'universel.

Plus que la crise du pouvoir pontifical, Nanni Moretti y sonde la fragilité de l'âme humaine, questionnant son rapport à la liberté et à l'engagement. Le réalisateur orchestre la confrontation de la foi et de l’inconscient avec une cocasserie délectable. Tandis que le Vatican se transforme en colonie de vacances, le pape, incapable de jouer le rôle qu’on attend de lui, croise la route d’une troupe d’acteurs montant Tchekhov.

L’air hagard, Michel Piccoli insuffle une grandeur touchante à ce pape indécis.