"Dunkerque" de Christopher Nolan à revoir sur France 3 lundi 21 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 21 octobre 2024 à 21:05, France 3 rediffusera "Dunkerque", un film de guerre écrit et réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

"Dunkerque" est un film de guerre historique qui retrace l'opération Dynamo, un épisode clé de la Seconde Guerre Mondiale.

En 1940, des centaines de milliers de soldats alliés, principalement britanniques, se retrouvent encerclés par les forces allemandes sur les plages de Dunkerque. Face à l'imminence de la capture, une évacuation massive est mise en place pour sauver ces hommes.

Le film se distingue par sa structure narrative non-linéaire. Christopher Nolan nous plonge dans trois temporalités différentes :

La plage : On suit des soldats coincés sur la plage, attendant désespérément d'être évacués. Ils font face à la peur, à la fatigue et aux bombardements ennemis.

La mer : Des civils britanniques embarquent sur leurs petits bateaux pour participer à l'évacuation. Ils bravent les dangers de la mer et les attaques aériennes.

Les airs : Des pilotes de la Royal Air Force s'engagent dans des combats aériens acharnés pour protéger les navires de transport et les soldats au sol.

Le film ne suit pas un personnage principal unique, mais plutôt un ensemble de destins croisés. On suit ainsi les parcours de soldats, de pilotes, de marins et de civils, tous unis par un même objectif : survivre et rentrer chez eux.

Avec : Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles et Aneurin Barnard dans les principaux rôles.