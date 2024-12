Inédit : "Le nouveau jouet" avec Jamel Debbouze diffusé sur M6 vendredi 6 décembre 2024 (vidéo)

Vendredi 6 décembre 2024 à 21:10, M6 diffusera "Le nouveau jouet", un film réalisé par James Huth, sorti en 2022, remake du film "Le Jouet" de Francis Veber.

L'histoire...

Sami est un homme paresseux, qui vit en marge du système, dans une cité en banlieue parisienne, partagé entre ses amis d'enfance et sa femme Alice. Cette dernière attend leur premier enfant. C'est pour cela que Sami est contraint d'accepter un emploi d'agent de sécurité de nuit dans un grand magasin.

De son côté, Philippe Étienne est un homme d’affaires, héritier de la dynastie Étienne, l'un des plus riches de France. Depuis le décès de sa femme, survenu un an plus tôt, cet homme assez froid se concentre sur son travail. Il demeure assez discret dans ses sentiments. Son fils unique, Alexandre, s'est lui aussi éloigné de son père. Solitaire, il s'est réfugié dans un monde imaginaire. C'est aussi un enfant gâté.

Pour son anniversaire, Philippe fait privatiser le rayon jouets du grand magasin. Alors qu'il peut choisir n'importe quoi, Alexandre n'en veut qu'un seul : Sami. Rien ne peut le faire démordre de son choix.

Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Alice Belaïdi, Simon Faliu.