Le film "Black Adam" avec Dwayne Johnson diffusé sur TF1 dimanche 15 décembre 2024 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Black Adam" avec Dwayne Johnson sera diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 15 décembre 2024 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Près de 5000 ans après avoir reçu les pouvoirs des dieux égyptiens et avoir été emprisonné pour les avoir utilisés de manière violente, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre. Il débarque alors dans un monde moderne qu'il ne reconnaît plus, prêt à imposer sa propre forme de justice, souvent brutale.

Sa vision de la justice, forgée par des millénaires de rage et de vengeance, entre en conflit avec celle de la Justice Society, une équipe de super-héros composée de Hawkman, Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone. Ces derniers, représentants d'une nouvelle génération de héros, cherchent à contenir Black Adam et à l'empêcher de semer le chaos.

Le film explore les thèmes de la vengeance, de la rédemption et de ce que signifie être un héros. Black Adam est-il un monstre assoiffé de sang ou un homme brisé cherchant simplement à protéger son peuple ?

Avec : Dwayne Johnson (Black Adam), Aldis Hodge (Hawkman), Pierce Brosnan (Le docteur Fate), Noah Centineo (Atom Smasher).