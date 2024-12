Le film "Love Actually" avec Hugh Grant rediffusé sur TF1 jeudi 19 décembre 2024 (vidéo)

Jeudi 19 décembre 2024 à 21:10, TF1 rediffusera le film "Love Actually" avec Hugh Grant et Liam Neeson, réalisé par Richard Curtis en 2003.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit la vie de plusieurs personnages à Londres pendant la période de Noël.

L'amour, sous toutes ses formes, est le thème central, exploré à travers plusieurs histoires interconnectées.

Le Premier ministre et Natalie : David (Hugh Grant), le nouveau Premier ministre, tombe sous le charme de Natalie (Martine McCutcheon), une jeune membre de son personnel. Leur relation est compliquée par leur statut et divers incidents comiques.

Juliet, Peter et Mark : Juliet (Keira Knightley) et Peter (Chiwetel Ejiofor) se marient. Mark (Andrew Lincoln), le meilleur ami de Peter, est secrètement amoureux de Juliet, ce qui crée une tension palpable.

Jamie et Aurélia : Après avoir découvert l'infidélité de sa femme, Jamie (Colin Firth) part se ressourcer dans sa maison de campagne en France. Il y rencontre Aurélia (Lúcia Moniz), sa femme de ménage portugaise, dont il tombe amoureux malgré la barrière de la langue.

Harry, Karen et Mia : Harry (Alan Rickman), un homme marié, est attiré par sa jeune secrétaire, Mia (Heike Makatsch). Karen (Emma Thompson), sa femme, découvre ses doutes et ses tentations, ce qui met leur mariage à l'épreuve.

Daniel, Sam et Carol : Daniel (Liam Neeson) est veuf et essaie de renouer avec son beau-fils, Sam (Thomas Sangster), qui est lui-même amoureux d'une camarade de classe. Daniel l'aide à conquérir son cœur.

Sarah et Karl : Sarah (Laura Linney) est amoureuse de son collègue Karl (Rodrigo Santoro) depuis longtemps. Leur relation est compliquée par les responsabilités de Sarah envers son frère souffrant de troubles mentaux.

Colin et les Américaines : Colin (Kris Marshall) pense que les femmes américaines seront plus réceptives à son charme. Il part donc tenter sa chance aux États-Unis.

Billy Mack et Joe : Billy Mack (Bill Nighy), une ancienne rock star vieillissante, sort un single de Noël avec l'aide de son manager, Joe (Gregor Fisher). Leur relation est une source d'humour tout au long du film.

Le film se déroule durant les semaines précédant Noël et culmine la veille de Noël, où la plupart des histoires trouvent une résolution, souvent heureuse. Love Actually explore les multiples facettes de l'amour : l'amour romantique, l'amour familial, l'amitié... Le film est connu pour son casting étoilé, son humour et son approche émouvante des relations humaines.