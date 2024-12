"Avatar : La Voie de l'eau" diffusé sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 22 décembre 2024 (vidéo)

Dimanche 22 décembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera le film "Avatar : La Voie de l'eau" de James Cameron sorti en 2022 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire :

Se déroulant plus d'une décénnie après les événements relatés dans le premier film, Avatar : la voie de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Contraints de quitter leur foyer, les Sully entreprennent un voyage à travers les différentes régions de Pandora. Ils découvrent de nouvelles cultures, créatures marines fascinantes et des paysages à couper le souffle. Mais leur quête pour trouver un nouvel abri les confrontera à de redoutables adversaires déterminés à détruire tout ce qu'ils aiment.

Le film explore en profondeur les liens familiaux et l'importance de protéger ses proches. Les enfants Sully, chacun avec leur personnalité unique, jouent un rôle central dans l'intrigue. Avatar : La Voie de l'eau est une histoire émouvante sur la résilience, l'amour et la nécessité de se battre pour ce qui compte vraiment.

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet dans les rôles principaux.