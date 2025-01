"La Belle et la Bête" à revoir sur M6 vendredi 3 janvier 2025 à 21:10

Vendredi 3 janvier 2025 à 21:10, M6 rediffusera "La Belle et la Bête", un long-métrage d'animation réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise, sorti en 1992.

"La belle et la bête" est un conte de fées musical et animé qui explore les thèmes de la beauté intérieure, de l'acceptation de soi et des autres, et du pouvoir transformateur de l'amour.

L'histoire en quelques lignes...

Belle, une jeune fille sensible et imaginative, passe ses journées plongée dans la lecture et repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie.

Un jour, ce dernier se perd dans la forêt et doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot.

Pour sauver son père, Belle accepte d'être retenue prisonnière à sa place…

Au château, malgré sa peur initiale, Belle découvre peu à peu l'humanité derrière l'apparence monstrueuse de la Bête. Grâce à sa gentillesse et à sa compassion, elle commence à percer la carapace de la Bête et à entrevoir le prince qui se cache en lui.