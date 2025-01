"Le professionnel" avec Jean-Paul Belmondo rediffusé sur C8 mardi 14 janvier 2025

Mardi 14 janvier 2025 à 21:20, C8 vous proposera de voir ou de revoir "Le professionnel", un film réalisé par Georges Lautner, sorti en 1981 avec Jean-Paul Belmondo.

L'histoire en quelques lignes...

Josselin Beaumont (Jean-Paul Belmondo), un agent secret français surentraîné, est chargé par les services secrets français d'assassiner le président Njala de la République du Malagawi, un pays africain. La mission se déroule en Afrique.

Cependant, avant que Beaumont ne puisse mener à bien sa mission, un changement politique important intervient : la France, pour des raisons diplomatiques et économiques, décide de maintenir de bonnes relations avec le président Njala. Beaumont est alors trahi par sa propre hiérarchie. Livré aux autorités du Malagawi, il est emprisonné et condamné à une peine de travaux forcés.

Après une évasion spectaculaire et périlleuse, Beaumont revient en France avec une soif de vengeance. Il décide de mener à bien sa mission initiale, c'est-à-dire assassiner le président Njala, qui doit se rendre en France pour une visite officielle. Son objectif principal est de se venger de ceux qui l'ont trahi et sacrifié.

Dès lors, un jeu du chat et de la souris s'engage entre Beaumont et les services secrets français, notamment l'inspecteur Rosen (Robert Hossein), qui est chargé de l'arrêter. Beaumont, grâce à son intelligence et à ses compétences exceptionnelles, parvient à déjouer les pièges et à semer la police. Il met en place un plan complexe pour atteindre sa cible et régler ses comptes.

Le film culmine lors de la visite du président Njala en France. Beaumont, malgré l'étau qui se resserre autour de lui, tente de mener à bien son plan. La tension est à son comble jusqu'à la scène finale, qui se termine de manière tragique et mémorable.