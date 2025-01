Le film "007 Spectre" rediffusé sur France 2 dimanche 26 janvier 2025 (vidéo)

Dimanche 26 janvier 2025 à 21:05, France 2 rediffusera "007 Spectre", le 24ème opus des aventures de James Bond réalisé par Sam Mendes, sorti au cinéma en 2015.

L'histoire en quelques lignes...

Un message énigmatique surgi du passé propulse James Bond dans une mission hautement personnelle. De Mexico City à Rome, l'agent 007 suit une piste qui le mènera au cœur d'une redoutable organisation criminelle : le SPECTRE.

Lors de ses investigations, Bond croise la route de Lucia Sciarra, la magnifique veuve d'un criminel, et infiltre une réunion secrète qui confirme l'existence du SPECTRE. Pendant ce temps, à Londres, la position de M est fragilisée par Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre de la Sécurité Nationale, qui remet en question l'existence même du MI6 et de la section 00.

Aidé par Moneypenny et Q, Bond poursuit sa quête et rencontre Madeleine Swann, la fille de son ancien ennemi, Mr White. Celle-ci pourrait détenir la clé pour détruire le SPECTRE. Au fil de son enquête, Bond découvre des liens troublants entre lui-même et le mystérieux chef du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld.