"S.O.S. Fantômes : l'héritage" à revoir sur France 2 dimanche 9 février 2025 (vidéo)

Dimanche 9 février 2025 à 21:05, France 2 rediffusera "S.O.S. Fantômes : l'héritage", un film coécrit et réalisé par Jason Reitman, sorti en 2021 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Une mère célibataire et ses deux enfants, Phoebe et Trevor, s'installent dans une vieille ferme en Oklahoma après avoir été expulsés de leur maison.

En explorant les lieux, Phoebe, une jeune fille passionnée par la science, découvre des équipements et des documents ayant appartenu à son grand-père, Egon Spengler, l'un des membres originaux de l'équipe de chasseurs de fantômes. Elle réalise peu à peu que son grand-père était un scientifique brillant et excentrique, et qu'il avait un lien particulier avec les phénomènes paranormaux.

Parallèlement, d'étranges événements commencent à se produire dans la région. Des tremblements de terre secouent la ville, et d'anciens esprits semblent se réveiller. Phoebe et Trevor, aidés de leurs nouveaux amis, commencent à enquêter sur ces phénomènes et découvrent l'existence d'une menace surnaturelle qui plane sur leur ville.

Ils vont devoir faire équipe avec leurs amis et une ancienne équipe de chasseurs de fantômes pour affronter cette menace et sauver leur ville de la destruction.

Le film est un hommage aux films originaux de la saga S.O.S. Fantômes, avec de nombreux clins d'œil et références à ces derniers. Il mêle habilement l'humour, l'action et le suspense, tout en explorant les thèmes de la famille, de l'héritage et de la transmission.

Avec : Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon et Paul Rudd dans les rôles principaux.