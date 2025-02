Le film "Presque" avec Bernard Campan et Alexandre Jollien diffusé sur France 2 mercredi 12 février 2025 (vidéo)

Dans le cadre se sa soirée spéciale consacrée aux 20 ans de la loi handicap, France 2 diffusera mercredi 12 février 2025 à 21:05 le film "Presque" coréalisé et interprété par Bernard Campan et Alexandre Jollien.

L'histoire en quelques lignes...

Lausanne. Louis est directeur d'une société de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite.

Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il est infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bio sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps dans les livres, à l'écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui n'appartient qu'à la vie, les chemins de Louis et d'Igor se croisent.

Sur un coup de tête, Louis décide d'emmener Igor avec lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire la dépouille d'une vieille dame, Madeleine, au pied des Cévennes. À travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s'épauler pour conquérir pas à pas un art de vivre, une liberté quant au regard de l'autre, nous délivrant ainsi une leçon ultime : aimer la vie telle qu'elle se donne et se départir de soi.

La soirée se poursuivra avec un débat en plateau et la diffusion d'un documentaire.