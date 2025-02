Inédit, le film "Les Folies fermières" de Jean-Pierre Améris diffusé sur France 3 samedi 15 février 2025 (vidéo)

Samedi 15 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera "Les Folies fermières", un film réalisé par Jean-Pierre Améris, sorti en 2022 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

David, jeune paysan du Cantal, cherche désespérément une solution pour sauver son exploitation agricole de la faillite. Il a alors une idée originale : transformer sa ferme en un cabaret.

Le concept est simple : le spectacle se déroulera sur scène et dans l'assiette, avec des produits locaux. David est persuadé que son projet va marcher, mais ses proches, à commencer par sa mère et son grand-père, sont beaucoup plus sceptiques.

Le film est inspiré de l'histoire vraie d'un agriculteur qui a monté un cabaret et restaurant pour sauver sa ferme.

Avec : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani et Michèle Bernier dans les rôles principaux.