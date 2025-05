"Le conte de la princesse Kaguya" diffusé sur Culturebox samedi 17 mai 2025 (vidéo)

À l'occasion de la 78ème édition du Festival de Cannes, Culturebox diffusera, samedi 17 mai 2025 à 21:00, "Le conte de la princesse Kaguya", un chef-d'oeuvre de Takahata, poétique et visuellement saisissant, sur la quête de liberté.

Adapté d’un conte japonais du Xe siècle, Le conte de la princesse Kaguya est une œuvre magistrale du Studio Ghibli signée Isao Takahata.

Sorti en 2013, le film a été nommé aux Oscars et sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, salué pour sa poésie visuelle et la force de son récit sur la liberté et l’identité.

L'histoire en quelques lignes...

Kaguya, « la princesse lumineuse », est un petit être découvert dans la tige d’un bambou par un vieux paysan. La considérant comme un don du ciel, il l’élève avec sa femme, et très vite l’enfant devient une magnifique jeune fille.

De la campagne lointaine jusqu’à la grande capitale, sa fascinante beauté suscitera l’engouement auprès de tous ceux qui la rencontrent et elle sera convoitée par cinq nobles princes qui devront relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

Mais, le temps venu, elle devra affronter son destin…