"Grands Reportages - La folie des parcs d'attractions" dimanche 20 juillet 2025 sur TF1

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera la série documentaire « La folie des parcs d'attractions » signée Elise Joseph, Karim Ouaffi et Myriam Zehar.

Des montagnes russes aux spectacles vivants, les Français sont de plus en plus friands des parcs d’attractions et de loisirs. Le pays en compte plus de 300. Les professionnels du secteur ont observé une fréquentation record en 2023, avec 63 millions de visiteurs. Malgré l’inflation et des prix parfois très élevés, le parc d’attraction reste un loisir populaire auprès des familles. Mais la concurrence est rude. Chaque année de nouveaux établissements ouvrent leurs portes. Alors pour se démarquer, il faut investir sans cesse, se renouveler, proposer un univers unique.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont poussé les portes de ces mondes magiques et féeriques : de la mégastructure au petit parc familial, du Parc Astérix à Nigloland, du PAL à Rocher mistral, de Dinopédia à Portaventura en Espagne. Nous vivrons les défis de celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre, pour faire vibrer des millions de clients chaque année.

Une série en 3 épisodes pour tout savoir des coulisses des parcs d’attractions.

Épisode 1

Pour Hervé Bruneau, le défi est immense. Le chef spectacle du Parc Astérix est chargé depuis trois ans de lancer la première comédie musicale du parc : « Il y a des gros enjeux pour nous. C’est une marche qu’on est en train de passer et il faut convaincre les visiteurs de rester. » Pour y arriver, il pourra compter sur l’exigence mais aussi la bonne humeur du metteur en scène Julien Salvia. “On l’a rêvé ce projet. On a d’autant plus envie que ce soit parfait”. Mais aussi d’Ilona Dilange, qui a obtenu le rôle principal à tout juste 23 ans, et Isabelle Ledit, qui devra créer plus de cent costumes en quelques mois. Le défi est énorme, l’enjeu financier aussi.

En Auvergne, le PAL est l’un des plus anciens parcs français. Il a été créé en 1973. Il a aussi la particularité de mélanger des attractions à sensation et un zoo unique en son genre. Depuis deux ans Thibault Montelimard doit gérer un projet un peu fou. Il chapeaute les travaux du tout nouveau grand huit. Mais ce chantier ne se passe pas exactement comme prévu. La nouvelle attraction sera prête à temps pour l’ouverture ? Sébastien Pallanca, le jardinier en chef, doit de son côté relever le plus grand challenge de sa carrière. Transformer 10 000 mètres carrés de prairie boueuse en un décor scandinave. Face à cette tâche, il se veut positif. “on va relever le défi !” Avant l'ouverture au public, Rosemary Moigno, la vétérinaire du parc, est aux petits soins pour les 1000 animaux présents au sein du PAL. Et tout particulièrement pour Tom, son éléphant préféré, qui doit bientôt rejoindre un autre zoo

Enfin, nous suivrons le quotidien de l’un des plus grands parcs d’attractions d'Europe : PortAventura, en Espagne, une référence pour les amateurs d’adrénaline. Emma Descrot a pour mission de gérer les visiteurs francophones. Elle n’a qu’un souhait : “que les gens viennent passer un bon moment. Les clients économisent toute l’année pour venir ici et passer un bon moment”. Cette année, elle a un rendez-vous particulièrement crucial : des tours opérateurs du Benelux en visite sur le parc qu’elle va devoir convaincre pour attirer leur clientèle sur le parc. Parmi les visiteurs également, la famille Dias, originaire de Seine-et-Marne, des fans de parcs d’attractions. Mais Emilie, la maman qui voyage seule avec 4 enfants arrivera-t-elle à tenir le rythme et surtout à contenter les envies différentes de sa tribu ? “Entre deux ados qui adorent les sensations fortes et des jumeaux de huit ans ce n’est pas facile de faire plaisir à tout le monde !”. Pour faire le maximum d’attractions possible, ils devront s’armer de patience…

Épisode 2

Au parc Astérix, c’est enfin l’heure de vérité pour la troupe de la nouvelle comédie musicale. Après trois mois de fermeture hivernale, le parc ouvre ses portes au public et fête cette année ses 35 ans ! Une fin en apothéose et pleine d’émotion pour toute l’équipe qui se prépare depuis plusieurs mois. Le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances de la direction, qui a investi près de 4 millions d’euros dans ce spectacle ?

Au PAL- le parc qui allie zoo et attractions- le rythme s’accélère. Pour finaliser la forêt scandinave qu’il a créé de toute pièce, Sébastien Pallanca recevra l’aide de jeunes d’un lycée agricole ; ils devront mettre les bouchées doubles pour être prêts avant l’ouverture. Thibault Montelimard, le directeur d’exploitation va enfin faire découvrir aux visiteurs sa nouvelle attraction intitulée « Fjord explorer ». Un « water coaster » à la fois grand huit et manège aquatique, mais les débuts ne seront pas de tout repos… De son côté Rosemary Moignon, la vétérinaire, accueillera pour la première fois un couple de panthères nébuleuses, une espèce rare et protégée, les visiteurs parviendront-ils à les apercevoir ?

A plus de 800km de l’Auvergne, en Espagne, la famille Dias testera elle un nouveau service de visite « VIP » mené par Ouahiba chargée de clientèle à PortAventura. Grâce à elle, plus question de faire la queue ! Le rêve pour ces fans d’adrénaline, même si un imprévu gâchera leur journée…De leur côté, Aurélia et Reiarri, les danseurs polynésiens embauchés à la saison sur le parc, devront convaincre les directeurs artistiques avec leur nouvelle chorégraphie, et ces derniers seront attentifs à tous les détails. Au même moment Emma Descrot, la directrice du marché francophone devra gérer un évènement exceptionnel : accueillir 200 agents de voyages et tour-opérateurs. Avec une mission : conclure des accords pour attirer de nouveaux clients.

Vous découvrirez également Rocher Mistral. Un parc à thème au cœur des collines provençales, niché dans un château millénaire. Une plongée dans un monde de cape et d’épée où une nouvelle saison se prépare. Emmanuel Fell, metteur en scène a un défi de taille : écrire et créer un spectacle inédit pour le début de soirée, afin que les visiteurs restent jusqu’au show son et lumière de la nuit, que gère Morgan, le précieux technicien du château. Georgia, apprentie cascadeuse, fera, elle ses premiers pas. Cette ex-danseuse devra faire ses preuves dans un show particulièrement exigeant !

Enfin dans l’Est de la France, le petit village de Dolancourt, 135 habitants, s’est fait un nom sur la carte des parcs à thèmes avec Nigloland. Rodolphe Gélis, 35 ans, a pris la relève des fondateurs, son père et son oncle, il y a 3 ans. La passion des manèges coule dans les veines des Gélis depuis 7 générations ! Leurs ancêtres étaient acrobates et propriétaires de carrousels et théâtres ambulants. Pour cette nouvelle saison, le parc s’est lancé dans un chantier colossal, à 4 millions d’euros ! Un nouveau manège en monorail qui devra faire le tour du site de 40 hectares. Lara Gélis, la petite sœur de Rodolphe, l’autre héritière du parc, est aussi occupée par son propre chantier. Chargée des produits dérivés, elle lance cette année une nouvelle boutique. Frère et sœur vont tout donner pour que l’ouverture soit un succès et pour pérenniser l’entreprise familiale.

Épisode 3

Dans ce dernier épisode, vous découvrirez notamment comment les nouveaux parcs d’attractions en construction sont confrontés à des difficultés inattendues et parfois même, à beaucoup d’opposition.

Plongée dans les coulisses des rois de l’attraction !

Philippe Lopez est un cinquantenaire en pleine reconversion professionnelle. Après des années dans le monde de la communication, ce natif d’Alès a quitté la vie de bureau pour se lancer un défi : devenir le roi des dinosaures. Après l’ouverture de son premier parc dans la forêt domaniale du Rouvergue, le jeune entrepreneur a décidé d’étendre son concept à Trévoux, une commune de 10 000 habitants située stratégiquement à 40 minutes de Lyon. « Jamais je n’aurais pu penser que j'allais me retrouver un jour, ici à Lyon enfin au nord de Lyon, à Trévoux pour un parc à thème, la vie est incroyable et réserve bien des surprises ! ». Entouré de son cousin, de ses frères et de ses amis d’enfance, le novice des dinosaures a prévu d’ouvrir son parc en moins de 6 mois. Seulement dans le village, certains habitants ne sont pas du tout du même avis et feront tout leur possible pour empêcher l’ouverture…

Dans l’Aube, à Nigloland, Rodolphe Gelis, le fils de l’un des fondateurs, veut maintenir et hisser le parc familial qui attire chaque année plus de 700 000 visiteurs, au rang des champions du secteur. Le jeune homme a lancé cette année la rénovation de toute une aile du parc et a commandé une nouvelle attraction : l’envol des papillons. Mais il va être contraint de « mettre une pression amicale » à son fournisseur en Allemagne. Les délais de livraison s’allongent et l’attraction ne sera peut-être pas prête à temps pour l’ouverture… Face à cette déconvenue, il pourra compter sur le soutien indéfectible de sa petite sœur Lara, qui revisite l’histoire familiale en créant une nouvelle boutique en hommage à Marcelle et Jeannot, leurs grands-parents. La passion des manèges coule dans les veines des Gélis depuis 5 générations. La jeune génération ne veut pas décevoir le clan familial !

Dans le Sud de la France, Rocher Mistral est un parc qui met l’histoire de la Provence à l’honneur dans des spectacles, déambulations et sons et lumières. Ce sera l’heure du verdict pour Georgia, une nouvelle recrue. L’ancienne danseuse qui fait ses premiers pas de cascadeuse devra laisser son trac de côté pour faire vivre une aventure spectaculaire au public. Mais la jeune femme risque de se faire voler la vedette… Des militants écologistes exigent le boycott du parc auquel ils reprochent la construction de plusieurs espaces extérieurs vont s’inviter sans autorisation. A cette ouverture chamboulée va s’ajouter l’ennemi numéro 1 des parcs à thème : une météo capricieuse. Emmanuel, le metteur en scène, devra mettre tout en œuvre pour que son spectacle se déroule malgré tout comme prévu.

A plus de 600 km de là, en Espagne, à Port Aventura, Emilie Dias, la mère de famille qui a choisi de faire plaisir à sa tribu, a peut-être poussé un peu trop loin sa quête d’adrénaline. Elle va tenter de faire une attraction sensationnelle qui monte à 112 mètres de haut et imite dans sa descente la puissance d’une voiture de course automobile avec une accélération à 180 km/h en seulement 5 secondes.