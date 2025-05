"Jungle Fever" de Spike Lee rediffusé sur Culturebox mardi 20 mai 2025

Mardi 20 mai 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera le film "Jungle Fever" de Spike Lee, sorti en 1991, en compétition officielle au Festival de Cannes de la même année.

L'histoire en quelques lignes...

Flipper Purify, un architecte afro-américain prospère vivant à Harlem, a une liaison avec sa secrétaire intérimaire italo-américaine, Angie Tucci. Leur relation passionnée met en lumière les complexités et les préjugés raciaux au sein de leurs familles et de leurs communautés respectives.

La liaison provoque un scandale et a de profondes répercussions sur la vie de Flipper et d'Angie. Drew, la femme de Flipper, le met à la porte. Angie est rejetée par son père raciste et ses amis. Leur amour est mis à rude épreuve par le racisme et les stéréotypes auxquels ils sont confrontés de part et d'autre.

Le film explore les thèmes de l'amour interracial, du racisme intériorisé, des tensions communautaires et des dynamiques familiales complexes. Il offre un regard cru et honnête sur les défis et les préjugés associés aux relations interraciales dans la société américaine au début des années 1990. Flipper et Angie doivent faire face aux réactions hostiles de leurs proches et naviguer dans un monde où les barrières raciales sont profondément ancrées.

Avec : Wesley Snipes, Annabella Sciorra, John Turturro, Anthony Quinn et Samuel L. Jackson.