"Les Misérables" de Ladj Ly diffusé sur ARTE mercredi 21 mai 2025 (vidéo)

Mercredi 21 mai 2025 à 20:55, ARTE diffusera "Les Misérables", le premier long métrage de Ladj Ly qui ausculte avec justesse les lignes de fracture sociale d’une cité sous haute tension.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphane, nouvellement arrivé de Cherbourg, rejoint la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Montfermeil, dans le 93. Il fait équipe avec Chris et Gwada, deux policiers expérimentés aux méthodes parfois discutables. Stéphane découvre rapidement les tensions vives entre les différents groupes qui peuplent la cité.

Un jour, lors d'une intervention houleuse, un jeune garçon nommé Issa vole un lionceau d'un cirque. Cet événement déclenche une série d'incidents et met le feu aux poudres dans le quartier. Alors que la situation dégénère, les actions controversées de la BAC sont filmées par un drone piloté par un autre jeune de la cité, Buzz.

Lorsque la vidéo compromettante tombe entre de mauvaises mains, Chris et Gwada sont prêts à tout pour la récupérer, quitte à franchir la ligne jaune. Stéphane, pris entre son sens de la justice et la loyauté envers ses collègues, se retrouve face à un dilemme moral. La tension monte inexorablement jusqu'à un affrontement final explosif entre la police et les jeunes de la cité.

Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djebril Zonga dans les rôles principaux.