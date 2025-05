Le film "Fish Tank" d'Andrea Arnold rediffusé sur Culturebox vendredi 23 mai 2025 (vidéo)

Vendredi 23 mai 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera "Fish Tank", un film britannique réalisé par Andrea Arnold en 2009 qui a obtenu le Prix du Jury du Festival de Cannes de la même année.

L'histoire en quelques lignes...

Mia Williams, une adolescente de 15 ans, impulsive et solitaire, vit dans une cité défavorisée de l'Essex, en Angleterre. Elle est constamment en conflit avec sa mère monoparentale, Joanne, et sa jeune sœur, Tyler.

Mia se sent incomprise et cherche désespérément à s'échapper de son quotidien morne. Sa passion pour la danse hip-hop est son unique exutoire et un moyen d'expression. Elle rêve de devenir danseuse professionnelle, mais ses tentatives pour auditionner se soldent souvent par des échecs ou des humiliations.

La vie de Mia prend un tournant inattendu avec l'arrivée de Connor, le nouveau petit ami de sa mère. Connor, charismatique et apparemment attentif, parvient à gagner la confiance de Mia et à lui offrir l'attention qu'elle n'a jamais reçue. Une relation complexe et ambiguë se développe entre eux, oscillant entre mentorat, amitié et une tension sexuelle grandissante. Connor encourage Mia dans sa danse et lui donne l'impression d'être vue et valorisée.

Cependant, cette relation idyllique se fissure progressivement à mesure que les intentions de Connor deviennent moins claires. Mia se retrouve confrontée à des désillusions et à des trahisons qui la forcent à grandir et à affronter la dure réalité de son environnement.

Le film explore les thèmes de l'adolescence difficile, de la sexualité émergente, de la recherche d'identité et de la résilience face à l'adversité.