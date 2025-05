Inédit, le film "Un petit frère" de Léonor Serraille diffusé sur Culturebox samedi 24 mai 2025 (vidéo)

Samedi 24 mai 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Un petit frère", un film inédit en clair à la télévision, réalisé par Léonor Serraille, salué au Festival de Cannes 2022.

Le film raconte l'histoire de Rose, une femme originaire de Côte d'Ivoire qui s'installe en France dans les années 1980 avec ses deux jeunes fils, Jean et Ernest.

Le film s'étend sur plusieurs décennies, explorant l'intégration de la famille en France et les défis auxquels ils sont confrontés. Il met l'accent sur les liens familiaux, les sacrifices maternels et la quête d'identité des deux frères.

L'histoire est racontée à travers les points de vue alternés de Rose, Jean et Ernest, chacun grandissant et naviguant dans leur vie adulte tout en étant marqués par leur passé et leurs origines.

Avec : Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin, Ahmed Sylla...