"Les Milles, le train de la liberté" à revoir sur France 5 vendredi 6 juin 2025

Vendredi 6 juin 2025 à 21:05, France 5 rediffusera "Les Milles, le train de la liberté", un film de 1995, réalisé par Sébastien Grall, inspiré d'une histoire vraie. Il se déroule en mai 1940, alors que la France est sur le point de signer l'armistice avec l'Allemagne nazie.

L'histoire en quelques lignes...

Le film se concentre sur le camp d'internement des Milles, une ancienne briqueterie près d'Aix-en-Provence, où sont détenus des civils allemands, autrichiens, tchèques, et apatrides. Parmi eux se trouvent de nombreux intellectuels, artistes, juifs, communistes, et autres opposants au régime nazi, qui avaient fui l'Allemagne dès 1933 pour trouver refuge en France.

Le camp est dirigé par le Commandant Perrochon (interprété par Jean-Pierre Marielle), un homme d'honneur qui refuse de livrer ses prisonniers aux nazis. Alors que la menace allemande se rapproche et que le gouvernement français semble prêt à abandonner ces hommes, Perrochon prend une décision audacieuse : il organise l'évacuation des détenus volontaires par train, en direction de Bayonne, où un navire est censé les attendre pour leur permettre de s'échapper.

Le film retrace cette extraordinaire odyssée, pleine de tension, d'espoir et de désespoir, alors que le train traverse la France sous la menace constante de l'avancée allemande et de l'incertitude quant à leur destin. Perrochon doit faire face à l'indifférence et à la bureaucratie de ses supérieurs, ainsi qu'aux tensions au sein même du camp entre les prisonniers.

L'histoire met en lumière un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, montrant la complexité des situations et les dilemmes moraux auxquels étaient confrontés les individus durant cette période sombre de l'histoire.

Avec : Jean-Pierre Marielle, Ticky Holgado, François Berléand, Kristin Scott Thomas et Philippe Noiret dans les rôles principaux.