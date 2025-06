"Les invisibles" de Louis-Julien Petit rediffusé sur France 3 lundi 9 juin 2025 (vidéo)

Lundi 9 juin 2025 à 21:05, France 3 rediffusera "Les invisibles", une comédie dramatique touchante réalisée par Louis-Julien Petit sortie en 2018 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le film nous plonge dans le quotidien d'un centre d'accueil de jour pour femmes sans-abri à Lille. Une décision bureaucratique ordonne malheureusement la fermeture de ce centre.

Cependant, les travailleuses sociales, menées par la déterminée et pleine d'énergie Manu (Audrey Lamy) et Audrey (Corinne Masiero), refusent d'abandonner les femmes dont elles s'occupent. Au lieu de suivre les règles et de disperser les femmes dans d'autres structures moins adaptées, elles décident d'ouvrir un refuge clandestin et illégal. Elles vont déployer des efforts considérables pour protéger ces femmes qu'elles ont appris à aimer, les cachant dans divers lieux et continuant de leur offrir soutien et ressources.

Le film met en lumière les histoires diverses et souvent émouvantes de ces femmes sans-abri, révélant leurs personnalités uniques, leurs luttes et leur résilience. Tandis que les travailleuses sociales gèrent les défis liés à la gestion d'un abri caché, elles tentent également d'aider les femmes à se réinsérer dans la société par le biais d'ateliers variés et de formations professionnelles, ce qui donne lieu à des moments à la fois comiques et poignants.

Les Invisibles est un film puissant et optimiste qui souligne le dévouement des travailleurs sociaux, la dignité des personnes sans-abri et l'importance de la connexion humaine et de la solidarité face à l'adversité. C'est un témoignage de l'idée que chacun mérite une seconde chance et que parfois, enfreindre les règles est nécessaire pour faire ce qui est juste.