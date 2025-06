"Hibernatus" avec Claude Gensac et Louis de Funès rediffusé sur TFX mardi 17 juin 2025 (vidéo)

Mardi 17 juin 2025 à 21:10, TFX vous proposera de revoir "Hibernatus", un film réalisé par Édouard Molinaro, sorti en 1969, avec Louis de Funès et Claude Gensac.

L'histoire en quelques lignes...

Une équipe de scientifiques découvre un homme parfaitement conservé dans les glaces du cercle polaire, après avoir été congelé pendant 65 ans. Cet homme, Paul Fournier, est un jeune industriel de la Belle Époque.

Le professeur Loriebat, chargé du cas, se retrouve face à un dilemme : réveiller Paul risquerait de lui provoquer un choc fatal s'il découvrait que tous ses proches sont morts et que le monde a radicalement changé. C'est là qu'intervient Hubert de Tartas (Louis de Funès), un riche industriel marié à Edmée (Claude Gensac), la petite-fille de Paul Fournier. Pour éviter de traumatiser le "grand-père", Hubert propose une solution extravagante : recréer l'environnement de 1905 dans sa propre demeure, avec l'aide de sa famille et de domestiques costumés.

La maison est transformée en un musée vivant du début du XXe siècle, avec des voitures d'époque, des décorations anciennes, et même une cuisinière à bois. Paul est réveillé dans cette mise en scène élaborée, persuadé qu'il a simplement dormi quelques heures. La famille de Tartas, et Hubert en particulier, doit jouer le rôle de ses contemporains, inventant des histoires complexes pour expliquer leur présence et la "longévité" de certains objets.