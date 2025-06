"Les jolies choses" avec Marion Cotillard rediffusé sur T18 jeudi 26 juin 2025 (vidéo)

Jeudi 26 juin 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Les jolies choses", un réalisé en 2001 par Gilles Paquet-Brenner, adapté du roman éponyme de Virginie Despentes.

L'histoire en quelques lignes...

Marie et Lucie, sont deux sœurs jumelles aux caractères diamétralement opposés. Lucie est extravertie, superficielle et ambitieuse, rêvant de percer dans le show-business malgré son manque de talent vocal. Marie, quant à elle, est plus réservée, introvertie et possède une voix magnifique.

Lorsque Lucie décroche une opportunité d'enregistrer un disque, elle se rend compte qu'elle ne sait pas chanter. Elle fait alors appel à Marie pour la doubler en studio. Lors d'un concert crucial à Paris, Marie monte sur scène à la place de Lucie, rencontrant un franc succès grâce à sa voix.

Cependant, de retour à l'appartement, Marie et Nicolas (un ami de Lucie) découvrent que Lucie s'est suicidée en se défenestrant. Dans un geste impulsif, Marie décide d'endosser l'identité de sa sœur décédée. Elle se plonge alors dans la vie de Lucie, un monde fait de superficialité, de manipulations et de sacrifices, et découvre la face cachée de sa sœur et du milieu du show-business.

Le film explore les thèmes de l'identité, de l'ambition, de la superficialité du monde du spectacle et des relations complexes entre sœurs.

La performance de Marion Cotillard dans ce double rôle est particulièrement saluée.