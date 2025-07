Le film "The Reef 2 : Traquées" diffusé sur T18 jeudi 10 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 10 juillet 2025 à 20:50, T18 diffusera "The Reef 2 : Traquées", un film d'horreur et de survie australien réalisé par Andrew Traucki.

L'histoire en quelques lignes...

Nic est profondément traumatisée par le meurtre brutal de sa sœur. Pour tenter de faire face à son chagrin et à syndrome de stress post-traumatique, elle part en voyage avec ses amies Jodie, Lisa et Annie (la sœur cadette de Nic) dans une station balnéaire isolée du Pacifique. Leur objectif est de faire du kayak et de la plongée pour se ressourcer et trouver la paix.

Cependant, leur escapade tourne rapidement au cauchemar. À peine quelques heures après le début de leur expédition en kayak, les femmes sont prises pour cible et attaquées sans relâche par un grand requin blanc massif. Prises au piège en pleine mer, loin de toute aide, elles doivent se battre désespérément pour leur survie contre le prédateur insatiable.

Nic doit alors puiser dans ses dernières ressources, affronter ses peurs les plus profondes et faire face à ce monstre marin pour tenter de s'en sortir et de protéger ses amies.

Le film est une lutte constante pour la survie et un test de résilience face à une menace implacable.