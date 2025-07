Le film "Pauline à la plage" d'Éric Rohmer rediffusé sur T18 jeudi 17 juillet 2025

Jeudi 17 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Pauline à la plage", un film réalisé en 1983 par Éric Rohmer avec Amanda Langlet et Arielle Dombasle.

L'histoire en quelques lignes...

Le film nous plonge dans les vacances d'été de Pauline (Amanda Langlet), une adolescente de 15 ans. Elle est accompagnée de sa cousine Marion (Arielle Dombasle), une femme plus âgée et plus aguerrie en matière de cœur. Leur séjour dans une villa en bord de mer devient rapidement le théâtre d'un chassé-croisé sentimental avec l'arrivée de plusieurs hommes.

Il y a d'abord Pierre (Pascal Greggory), un ancien amant de Marion, qui tente maladroitement de la reconquérir, persuadé de la sincérité de ses propres sentiments. Puis, Henri (Féodor Atkine), un ethnologue charismatique et cynique, dont l'approche de l'amour est purement hédoniste et dénuée de tout sentimentalisme. Enfin, Sylvain (Simon de La Brosse), un jeune homme de l'âge de Pauline, avec qui elle noue une amitié tendre et une attirance mutuelle, teintée par la curiosité de la première expérience.

Le cœur du film réside dans les interactions, les conversations et les non-dits entre ces personnages.

Marion cherche passionnément le grand amour, mais se laisse prendre au jeu d'Henri, ignorant les avertissements de Pierre.

Pauline, avec sa lucidité déconcertante pour son âge, observe, analyse et se positionne face aux comportements parfois contradictoires des adultes.

L'intrigue atteint son paroxysme avec un quiproquo amoureux impliquant Sylvain et Marion, dont la vérité, bien que dissimulée, finit par éclater, révélant la complexité des sentiments et la fragilité des apparences.