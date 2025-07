Le film "Babysitting" de Philippe Lacheau rediffusé sur M6 vendredi 18 juillet 2025 (vidéo)

Vendredi 18 juillet 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Babysitting", un film sorti en 2014 au cinéma, réalisé par Philippe Lacheau et Nicolas Benamou.

L'histoire en quelques lignes...

Franck travaille pour Marc Schaudel, un patron d'édition exigeant. Marc confie à Franck la tâche de garder son fils Rémy, un enfant turbulent et capricieux, pendant qu'il part avec sa femme pour le week-end. Pour l'occasion, Franck invite ses amis à venir faire la fête chez Marc.

Le lendemain matin, Marc et sa femme rentrent chez eux et découvrent la maison complètement saccagée, et leur fils Rémy introuvable. La seule chose qu'ils trouvent est une caméra GoPro. En visionnant les images enregistrées, ils vont découvrir le déroulement chaotique et délirant de la soirée, avec tous les événements qui ont mené à la disparition de Rémy et à la destruction de leur maison.

Le film est construit comme un "found footage", où l'intégralité de l'histoire est racontée à travers les images de la caméra GoPro, révélant les gags, les mésaventures et les rebondissements de cette soirée de babysitting qui a complètement dégénéré.

"Babysitting" est une comédie rythmée et pleine d'humour, jouant sur le burlesque et les situations improbables, avec un casting dynamique.

Avec : Philippe Lacheau (Franck Amory), Tarek Boudali (Sam), Gérard Jugnot (Marc Schaudel), Clotilde Courau (Claire Schaudel), Julien Arruti (Alex), Alice David (Sonia Lamar), Vincent Desagnat (Ernest Lamar), Enzo Tomasini (Remi Schaudel), Grégoire Ludig (Paul).