"Un tour chez ma fille" avec Alexandra Lamy & Josiane Balasko rediffusé sur TF1 jeudi 23 juillet 2025 (vidéo)

Jeudi 24 juillet 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir le film "Un tour chez ma fille" réalisé par Éric Lavaine en 2021 avec Alexandra Lamy, Jérôme Commandeur, Josiane Balasko et Mathilde Seigner.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphanie (Alexandra Lamy), femme d'affaires quadragénaire débordée et divorcée, dont la vie est une course constante entre son travail et ses deux enfants adolescents, est épuisée. Elle rêve de vacances reposantes et d'un peu de répit.

Cependant, son plan est bouleversé lorsque sa mère, Jacqueline (Josiane Balasko), une femme excentrique et envahissante, arrive de manière inattendue chez elle à Paris. Jacqueline, qui vient de vendre la maison familiale en province, a décidé de s'installer temporairement chez sa fille, le temps de trouver un nouvel appartement.

La cohabitation forcée entre Stéphanie et sa mère se révèle rapidement être un véritable parcours du combattant. Jacqueline a ses propres habitudes, ses opinions bien tranchées et une tendance à se mêler de tout, ce qui met les nerfs de Stéphanie à rude épreuve. Entre les repas rocambolesques, les commentaires désobligeants sur sa vie personnelle, les tentatives maladroites de Jacqueline pour "aider" et les interventions inopinées, Stéphanie est au bord de la crise de nerfs.

Les situations cocasses et les quiproquos s'enchaînent, révélant les différences de génération et de mode de vie entre les deux femmes. Malgré les tensions et les chamailleries, des moments de tendresse et de complicité émergent peu à peu, forçant Stéphanie à revoir sa perception de sa mère et à mieux comprendre l'amour (parfois étouffant) qui les unit.

Le film explore les thèmes de la relation mère-fille, des dynamiques familiales, de l'acceptation de soi et des autres, le tout avec un humour souvent absurde et des situations familières qui résonneront chez de nombreux spectateurs.