Le film "Joséphine" avec Marilou Berry rediffusé sur M6 vendredi 1er août 2025 (vidéo)

Vendredi 1er août 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Joséphine", une comédie réalisée par Agnès Obadia, sortie en 2013 au cinéma, avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou et Bérengère Krief.

L'histoire en quelques lignes...

Joséphine (Marilou Berry), est une trentenaire parisienne célibataire, dont la vie est loin d'être aussi glamour que celle de sa sœur, mariée et mère de famille. Elle vit avec son chat Brad Pitt et complexe sur son physique

Fatiguée des remarques incessantes de sa famille sur son statut de célibataire et de ses échecs amoureux répétés, Joséphine invente un mensonge : elle prétend être en couple avec un chirurgien brésilien fortuné, et qu'elle va le rejoindre au Brésil. Évidemment, ce mensonge prend des proportions inattendues.

Pendant qu'elle essaie de maintenir cette façade, Joséphine doit faire face à de nouvelles complications : un propriétaire excentrique, des amies qui la poussent à trouver l'amour, et surtout, son patron (Mehdi Nebbou), qu'elle ne supporte pas, mais avec qui elle développe une relation ambiguë.

Au fil des quiproquos et des situations cocasses, Joséphine va apprendre à s'accepter telle qu'elle est, à faire le tri dans ses priorités et à découvrir que le bonheur ne se trouve pas forcément là où on l'attend, mais souvent juste sous son nez.

Le film explore avec humour les thèmes de la pression sociale, de la quête de l'amour, de l'acceptation de soi et des défis de la vie de célibataire à l'ère moderne.