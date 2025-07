Le film "The Lost King" de Stephen Frears diffusé sur Arte vendredi 1er août 2025

Inédit en clair à la télévision, le film "The Lost King" qui suit une historienne amatrice qui s’acharne à retrouver la sépulture perdue de Richard III, sera diffusé sur Arte vendredi 1er août 2025 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Affectée du syndrome de fatigue chronique, Philippa Langley, une historienne amatrice britannique, se prend de passion pour Richard III et entreprend de retrouver sa sépulture, perdue depuis cinq siècles.

Habitée par sa mission qui vire à l’obsession, elle remue, envers et contre tous, ciel et terre pour la mener à bien, dans l'espoir que le dernier souverain de la dynastie des Plantagenêt soit enfin dignement inhumé.

Alors que Shakespeare a brossé à travers l’un de ses chefs-d’œuvre, Richard III, le portrait d’un roi monstrueux, la redresseuse de torts historiques veut réhabiliter le monarque, injustement malmené, selon elle, par la postérité…

Le film retrace son incroyable persévérance, ses rencontres avec des historiens et des archéologues, et les obstacles qu'elle doit surmonter pour obtenir les fonds et les autorisations nécessaires pour entreprendre des fouilles.