"La Poudre d'Escampette" de Philippe de Broca à revoir sur France 5 mardi 5 août 2025

Mardi 5 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera "La Poudre d'Escampette", un film réalisé par Philippe de Broca, sorti au cinéma en 1971 avec Marlène Jobert, Michel Piccoli et Jean-Pierre Marielle.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire suit le personnage de Jérôme, un jeune homme naïf et lâche qui se retrouve par hasard enrôlé dans la Résistance. Il est chargé d'une mission dangereuse : convoyer un agent secret jusqu'en Espagne. Cependant, l'agent en question s'avère être un général de l'armée française, et la mission tourne rapidement au fiasco.

Jérôme se retrouve alors traqué à la fois par les Allemands et par la Résistance, qui le suspecte d'être un traître. Il fait la connaissance d'un groupe de personnages hauts en couleur, dont une belle espionne et un vieux brigadier à la retraite. Ensemble, ils tentent de fuir vers l'Espagne, enchaînant les péripéties comiques et les situations rocambolesques.

Le film est une satire de la guerre et de l'héroïsme, mettant en scène des personnages qui sont loin d'être des héros traditionnels. C'est une comédie légère et rythmée, avec un casting de qualité.