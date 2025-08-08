recherche
Le film "Thor : Ragnarök" à revoir sur TF1 dimanche 10 août 2025 (vidéo)

vendredi 8 août 2025
Le film "Thor : Ragnarök" à revoir sur TF1 dimanche 10 août 2025 (vidéo)

Dimanche 10 août 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Thor : Ragnarök", un film de super-héros américano-australien réalisé par Taika Waititi, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

Après les événements de Sokovie et l'affrontement avec UltronNote, Thor est parti trouver les deux Pierres d'Infinité n'ayant pas encore resurgi : la Pierre de l'Âme et la Pierre du Temps.

Deux ans plus tard, il n'a pas réussi et se retrouve emprisonné à Muspellheim. Il se libère et vainc Surtur, après que ce dernier lui a appris qu'Asgard est sans défense en l'absence du « Père de Toutes Choses », Odin. Thor lui arrache sa couronne que le démon comptait unir avec l'Éternelle Flamme afin de provoquer le Ragnarök, la destruction d’Asgard.

Le dieu du Tonnerre revient à Asgard avec ce trophée, constatant qu'Heimdall a été chassé et remplacé par Skurge pour trahison, et qu'Asgard a sombré dans la décadence sous le règne de son frère Loki. Il démasque ce dernier sous les traits d'Odin, puis l'emmène sur Terre afin de ramener leur père, laissé dans une maison de retraite à New York, entre-temps démolie.

Avec l'aide du Docteur Strange, qui veut voir les Asgardiens quitter la Terre au plus vite, ils retrouvent Odin en Norvège au bord de la côte. Ce dernier leur révèle être mourant et ce que sa mort entraînera.
Cinéma
