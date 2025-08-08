recherche
"Le médecin imaginaire" d'Ahmed Hamidi diffusé sur France 2 dimanche 10 août 2025 (vidéo)

vendredi 8 août 2025
"Le médecin imaginaire" d'Ahmed Hamidi diffusé sur France 2 dimanche 10 août 2025

Dimanche 10 août 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Le médecin imaginaire", un film réalisé par Ahmed Hamidi, sorti en 2022 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Alex, alias DJ Wethu, une star de la scène électro, enchaîne les concerts aux quatre coins du monde.

Épuisé et au bord du burn-out, il chute de scène lors d'un festival au Maroc. Immobilisé, il est pris en charge par Abdel, un homme qui rêve de devenir aide-soignant, mais qui ne possède pas les qualifications requises.

La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose, l'un issu du monde de la nuit et l'autre de la campagne marocaine, va donner naissance à une amitié inattendue.

"Le médecin imaginaire" est un portrait touchant et drôle sur l’illusion, la quête de soi et la résilience. Il interroge les frontières entre vérité et fiction à travers l’histoire singulière d’un homme prêt à tout pour sauver sa liberté.

Avec : Fatsah Bouyahmed, Alban Ivanov, Clotilde Courau, Smaïn, Booder, Saadia Ladib, Rawane El Kadiri.
