"Little Miss Sunshine" un road-movie avec la famille la plus déjantée d'Amérique à voir dimanche sur Arte

Dimanche 10 août 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Little Miss Sunshine", un road-movie original dans lequel une famille de losers sympathiques traverse l’Amérique pour conduire la benjamine à un concours de mini miss.

L'histoire en quelques lignes...

Quand Olive, 7 ans, se qualifie de manière inattendue pour la finale du concours "Little Miss Sunshine" en Californie, la famille se serre dans son vieux van Volkswagen jaune et entame un voyage de trois jours à travers le pays.

Au cours de ce voyage, la famille est confrontée à une série de mésaventures et de conflits, chacun de ses membres faisant face à ses propres échecs et désillusions. Le van tombe en panne, des secrets sont révélés et les rêves de chacun sont mis à l'épreuve.

Le film culmine lors du concours de beauté, où Olive, très différente des autres candidates surmaquillées et aguicheuses, choque le public avec la chorégraphie que son grand-père lui a apprise avant sa mort soudaine. Malgré l'embarras initial, la famille entière finit par monter sur scène pour la soutenir, montrant ainsi une solidarité inébranlable.

"Little Miss Sunshine" est un film à la fois drôle et touchant, une célébration de la différence et un portrait acide mais tendre de l'Amérique contemporaine. Il démontre que la véritable victoire n'est pas de remporter un concours, mais de s'accepter et de se soutenir les uns les autres, malgré toutes les imperfections.