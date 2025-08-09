recherche
Inédit : "Ma langue au chat" avec Zabou Breitman & Pascal Elbé sur France 3 lundi 11 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 275
Inédit : "Ma langue au chat" avec Zabou Breitman & Pascal Elbé sur France 3 lundi 11 août 2025 (vidéo)

Lundi 11 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Ma langue au chat", une comédie piquante de Cécile Telerman où les non-dits explosent au fil d'un dîner qui dérape.

L'histoire en quelques lignes...

À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien : ni son travail, ni son mari Daniel… ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat.

Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte… et se met à enquêter.

Cette disparition devient le prétexte pour le groupe d'amis de se confronter à leurs non-dits et de faire éclater au grand jour les tensions et les mensonges qui les animent depuis longtemps. Au fil de l'intrigue, Laure découvre des secrets surprenants et doit faire face à une réalité qu'elle n'avait pas soupçonnée.

Qu’est-il arrivé à Max ? Qui est le coupable ? Laure n’est pas au bout de ses surprises…

Avec : Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier, Marie-Josée Croze, Pascal Demolon, Samuel Le Bihan, Camille Lellouche, Mathias Mlekus...
Dernière modification le samedi, 09 août 2025 13:18
