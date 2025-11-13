recherche
Documentaires

"Guerre des voisins - Sous surveillance" vendredi 14 novembre 2025 sur RMC Story

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025
"Guerre des voisins - Sous surveillance" vendredi 14 novembre 2025 sur RMC Story

Vendredi 14 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la 3ème saison inédite de la série documentaire "Guerre des voisins".

Pour certains français, vivre chez eux est un véritable cauchemar... La cause : un voisinage insupportable. Ils seraient plus d’un français sur deux à ne pas s’entendre avec ceux qui vivent à leurs côtés.

Nuisances sonores, droit de passage, pollution, les raisons des conflits sont nombreuses. Insultes, menaces, violences, les conséquences sont parfois désastreuses.

La guerre des voisins ne fait que commencer...

Volet 1 Sous surveillance

Quand un conflit de voisinage éclate, les réactions sont souvent extrêmes, et peuvent tourner au règlement de compte.

Nuisances sonores, pollution, agressions physiques, un Français sur deux ne s’entendrait pas avec son voisin.

Dans le Nord de la France, Betty et Grégory ont dû fuir leur maison. La raison : une voisine qui serait violente, et qui attaquerait leur maison. Effrayé, le couple dort aujourd’hui dans sa voiture.

Dans la Drôme, c’est un droit de passage qui divise deux clans. D’un côté Céline, de l’autre Alain. Une cohabitation qui a fini par en venir aux mains.

A Calais, c’est tout un lotissement qui vit dans les pots d’échappement et les bruits de moteur... une entreprise de transport routier a élu domicile au bout des jardins des particuliers. Une pollution qui met les nerfs de tous à rude épreuve.

A Marseille, une résidence étudiante a été investie par des squatteurs. Les propriétaires se battent sans relâche pour récupérer leur bien, dans un climat de violence extrême.

Agressions, insultes, menaces de mort, immersion auprès de voisins qui ne se supportent plus.

Dernière modification le jeudi, 13 novembre 2025
Suivez nous...