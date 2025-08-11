Inédit : le film "Sentinelle" diffusé sur TF1 mercredi 13 août 2025 (vidéo)

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera le film "Sentinelle" réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli, sorti en 2023 sur Prime Video, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de l’Île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleur, poursuivant les criminels à bord de son célèbre Defender jaune.

Mais en dehors des heures de service (et bien souvent pendant), Sentinelle a un autre métier : chanteur de charme. Tous les Réunionnais ont dansé sur "Le Kiki", son tube de jeunesse aujourd'hui un peu embarrassant. Depuis quinze ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album… sans succès. Mais entre la police et la musique, Sentinelle ne veut pas choisir.

Alors qu’il reste affairé à ses concerts et la sortie de son album, une vague de crimes violents secoue l’île et une figure de l’élite locale est kidnappée. Pour n’importe quel flic, ce serait l’affaire d’une vie. Mais Sentinelle, tout à sa musique, n’a pas vraiment la tête à enquêter.