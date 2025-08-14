"Entre les vagues" avec Déborah Lukumuena et Souheila Yacoub sur France 4 samedi 16 août (vidéo)

Samedi 16 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Entre les vagues", un voyage fragile entre souvenirs et espoir, où se joue la force des liens humains.

L'histoire en quelques lignes...

Alma et Margot, deux amies inséparables dans la vingtaine, partagent un rêve : devenir comédiennes. Malgré l'énergie de leur jeunesse, les deux amies enchaînent les auditions et les petits boulots, leurs poches et leurs espoirs se vidant peu à peu.

Leur destin semble enfin s'éclairer quand Alma décroche le rôle principal d'une pièce de théâtre et que Margot est choisie pour être sa doublure. Cependant, ce qui aurait pu être un moment de joie partagée se transforme en épreuve.

Le film explore avec une grande sincérité la complexité de leur amitié face à la tragédie et aux aléas de la vie, mettant en lumière la force de leur sororité. Le récit est à la fois plein de vie et d'audace, mais aussi marqué par des moments plus sombres.

Le film se distingue par la performance de son duo d'actrices, Déborah Lukumuena et Souheila Yacoub, qui incarnent cette amitié puissante et lumineuse face aux coups du sort.

"Entre les vagues" est un drame qui, malgré les difficultés, célèbre la vie et l'amitié féminine.

Un film réalisé par Anaïs Volpé, sorti en 2021 au cinéma et inédit en clair à la télévision. Déconseillé au moins de 10 ans.