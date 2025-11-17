"Chansigneuse - la musique au bout des doigts" sur France 4 lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 22:55, France 4 rediffusera "Chansigneuse - la musique au bout des doigts", un documentaire qui présente le chansigne, une discipline artistique qui consiste à interpréter des chansons en Langue des Signes Française (LSF) pour les personnes sourdes ou malentendantes.

"Quand on s'exprime avec la voix, on dit qu'on chante. Quand on s'exprime en langue des signes, on chansigne."

Près de 3 millions de personnes sont sourdes ou malentendantes en France. Encore aujourd’hui, elles subissent une discrimination forte. Notre société a du mal à les intégrer. Le monde de la culture ne fait pas exception. Et si dans le domaine de la chanson, les lignes étaient en train de bouger ?

Elodia est chansigneuse. C'est même une des figures emblématiques de cette révolution musicale. En concert, sur scène, elle interprète les chansons en langue des signes pour que les personnes sourdes puissent comprendre les paroles. Mais il ne s'agit pas uniquement de bouger ses mains pour traduire les mots. Le corps, le visage, tout est mobilisé pour transmettre aussi l'énergie, le rythme, les émotions du chanteur.

Ce métier encore rare et méconnu permet à des familles, à des couples, de profiter ensemble d’un évènement ouvert à tous, sourds et entendants.

Avec sa soeur Lila, sourde de naissance, la réalisatrice Eléonore Vanel a toujours fréquenté le monde des sourds. "La richesse de cette langue m’a toujours fascinée, même s’il faut aussi accepter le regard des autres lorsqu’on communique en LSF. La langue des signes suscite en effet une forte curiosité, mais aussi parfois de l’incompréhension. J’ai toujours voulu, à travers mon travail de journaliste, faire connaître cette langue et toute la culture qui l’entoure."