Le film "Un petit miracle" avec Alice Pol & Eddy Mitchell diffusé sur TF1 dimanche 17 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 15 août 2025 245
Dimanche 17 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera le film "Un petit miracle", une comédie sortie en 2023 inédite en clair à la télévision, réalisée par Sophie Boudre et inspirée d'une histoire vraie.

L'histoire en quelques lignes...

L'école primaire d'un petit village brûle, laissant l'institutrice Juliette et sa classe unique sans endroit où enseigner. Pour éviter que ses élèves ne soient séparés et envoyés dans d'autres établissements, Juliette propose une solution inattendue : déménager sa classe dans une maison de retraite locale, "Les Platanes".

Cette cohabitation forcée entre des enfants pleins de vie et des personnes âgées, dont le directeur de l'Ehpad Antoine, initialement réticent, ne va pas être de tout repos. Cependant, au fil du temps, cette expérience va transformer les deux générations. Les enfants apportent une nouvelle énergie et un sens à l'existence des résidents, tandis que ces derniers partagent leur sagesse, leurs souvenirs et leur attention avec les jeunes.

Le film explore de manière tendre et humoristique les liens intergénérationnels et les bénéfices du "vivre ensemble", montrant comment les échanges entre les plus jeunes et les plus âgés peuvent enrichir la vie de chacun.

Avec : Alice Pol (Juliette), Jonathan Zaccaï (Antoine), Eddy Mitchell (Edouard), Régis Laspalès (Michel).
Publié dans Cinéma, Dimanche
