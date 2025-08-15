Inédit : "Youssef Salem a du succès" avec Ramzy Bedia diffusé sur France 2 dimanche 17 août 2025 (vidéo)

Dimanche 17 août 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Youssef Salem a du succès", un film réalisé par Baya Kasmi, sorti en 2022 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Youssef Salem, un écrivain de 45 ans, a toujours connu l'échec dans sa carrière littéraire. Cependant, sa situation change du tout au tout lorsque son nouveau roman, fortement inspiré de sa propre famille et de son enfance, rencontre un succès inattendu.

Le problème est que Youssef a beaucoup puisé dans son vécu familial, pour le meilleur et surtout pour le pire. Il se retrouve alors dans une situation délicate et comique : il doit à tout prix empêcher son livre de tomber entre les mains de ses proches, de peur qu'ils ne découvrent les secrets et les détails intimes qu'il a révélés.

Le film explore les thèmes de l'identité, de l'appartenance familiale et du processus créatif, en mettant en scène les tentatives désespérées de Youssef pour cacher son succès et le contenu de son livre à sa famille, qui se reconnaissent inévitablement dans les personnages.

Avec : Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen, Oussama Kheddam, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi, Lyes Salem et Vimala Pons.