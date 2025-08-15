Culte : "Le viager" avec Michel Serrault et Michel Galabru à revoir sur W9 dimanche 17 août 2025

Dimanche 17 août 2025 à 20:50, W9 vous proposera de revoir "Le viager", un film culte réalisé par Pierre Tchernia en 1972 avec Michel Serrault et Michel Galabru.

L'histoire en quelques lignes...

En 1930, le docteur Léon Galipeau (Michel Galabru) ausculte Louis Martinet (Michel Serrault), un patient d'une soixantaine d'années, et lui prédit qu'il n'a plus que quelques années à vivre. Convaincu que c'est une affaire en or, il persuade son frère Émile (Jean-Pierre Darras) d'acheter la maison de Martinet à Saint-Tropez en viager.

Cependant, les années passent et, contre toute attente, Martinet se porte de mieux en mieux. Il mène une vie saine et pleine d'entrain, au grand dam de la famille Galipeau qui voit sa rente viagère s'alourdir, d'autant plus que celle-ci a été indexée sur la valeur de l'aluminium, qui ne cesse d'augmenter.

Pendant plusieurs décennies, l'histoire suit la famille Galipeau qui s'acharne, sans succès, à essayer de se débarrasser du paisible Martinet. Les tentatives, plus ou moins loufoques et diaboliques, se retournent invariablement contre eux, tandis que le "vieux" Martinet, toujours en pleine forme, fête son centenaire, devenant même une véritable célébrité.